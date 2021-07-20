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Держатели карт «Мир» ВТБ получили возможность пользоваться сервисом Apple Pay

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С сегодняшнего дня держатели карт «Мир» ВТБ получили возможность пользоваться сервисом Apple Pay. Теперь они смогут расплачиваться в торговых точках с помощью устройств на базе iOS.

Чтобы настроить Apple Pay, достаточно зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям, чтобы добавить карту «Мир» ВТБ. Apple Pay готов к использованию, как только клиент привязал карту к iPhone или Apple Watch. Пользователи смогут по-прежнему получать все скидки и бонусы, которые предлагает ВТБ владельцам своих карт.

Чтобы совершить платёж с помощью Apple Pay, достаточно поднести iPhone или Apple Watch с привязанной картой «Мир» к платежному терминалу. С Apple Pay клиент может оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и других торговых точках.

Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari. С Apple Pay гораздо проще заказывать доставку продуктов, оплачивать покупки в интернет-магазинах, покупать билеты и многое другое. Также Apple Pay доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда клиент добавляет кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который создается и шифруется платежной системой «Мир» и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства.

«Расширение спектра цифровых продуктов и сервисов, доступных клиентам ВТБ, является нашей стратегической задачей. Миллионы россиян уже давно привыкли использовать смартфон как основной инструмент для финансовых операций, включая оплату покупок. В общем объеме бесконтактных транзакций доля трат, совершенных клиентами ВТБ с использованием смартфонов, постоянно увеличивается и уже сегодня достигает 60-70%. Со стороны клиентов, в частности тех, кто получает или планирует получать выплаты от государства, мы видим значительный спрос на карты МИР - только наш банк выдал более 10 млн таких карт. Мы ожидаем, что новая опция не только откроет нашим клиентам новый формат бесконтактной оплаты покупок, но и позволит им с легкостью отказаться от «пластика»», — привела цитату члена правления банка Станислава Островского пресс-служба ВТБ в ответ на запрос «Газеты.Ru».

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