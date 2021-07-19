Представитель Госдепа поедет на Украину для обсуждения «Северного потока – 2»

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле 20-21 июля посетит Киев для обсуждения ряда вопросов, в том числе «общую озабоченность» по поводу российского газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Стороны также обсудят энергетическую безопасность «в более широком смысле».

«В Киеве советник Шолле встретится с высокопоставленными должностными лицами, чтобы обсудить поддержку США усилий Украины по противодействию агрессии России и дальнейшему продвижению экономических и антикоррупционных реформ», — говорится в сообщении.

21-23 июля представитель Госдепартамента посетит Варшаву, чтобы обсудить стратегические двусторонние и региональные вопросы.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Германия смогли урегулировать спор по поводу российского газопровода «Северный поток — 2». Стороны должны будут объявить о результатах своих договоренностей в ближайшие дни.

Обеспокоенность США вызывало то, что строительство газопровода увеличит зависимость Европы от российского газа, и может лишить Украину транзитных сборов, которые она взимает за перекачиваемый газ через существующий трубопровод.

Недавняя встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена не принесла решения по основному спорному вопросу германо-американских отношений — «Северному потоку — 2». На это указала сама Меркель, заявив, что Берлин и Вашингтон по-разному смотрят на проект, но сходятся во мнении относительно будущей роли Украины в поставках газа.