Россиян предупредили о возможном дефиците валюты

В России летом может наблюдаться краткосрочный дефицит валюты из-за увеличения ее покупок в рамках бюджетного правила, а также периода дивидендов. Об этом заявил руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин, передает РИА «Новости».

«Значительное увеличение закупок иностранной валюты на рынке с начала лета может привести к краткосрочному дефициту валюты, особенно в свете стартовавшего дивидендного периода – акционеры-нерезиденты начнут конвертировать полученные рублевые выплаты в валюту», — сказал он.

По словам эксперта, это также может увеличить давление на курс российского рубля.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, что будет с рублем к осени. По его словам, на курс доллара к рублю будут оказывать давление поступления от экспортной выручки нефти и газа, цены на которые продолжают рост.