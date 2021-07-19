Мишустин поручил запустить продажи авиабилетов по семейному тарифу

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил запустить в августе продажи авиабилетов по специальной сниженной цене, их смогут приобрести семьи с детьми. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми», — сказал он.

По словам Мишустина, это позволит десяткам тысяч россиян купить билеты по низкой фиксированной стоимости. Премьер попросил Минтранс организовать работу «максимально оперативно», а также провести конкурс среди перевозчиков, чтобы быстрее начать продажи.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 204 млрд руб. на выплаты для школьников.

Отмечается, что единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года включительно. Также за деньгами могут обратиться молодые люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.