Американские авиакомпании проверят около 2,5 тысяч Boeing 737

Федеральное авиационное управление США (FAA) поручило американским авиакомпаниям проверить порядка 2,5 тыс. самолетов Boeing 737 на предмет неисправных реле перепада давления в салоне. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на соответствующее распоряжение.

Согласно заявлению авиарегулятора, такая неисправность может привести к потере экипажем работоспособности из-за недостатка кислорода и, как следствие, потере контроля над воздушным судном.

Как указывает FAA, у Boeing 737 есть два реле перепада давления, поэтому в случае выхода из строя одного из них резервный продолжает функционировать. Если же оба реле станут неисправными, то на высоте более 3 тыс. м система предупреждения может не сработать, и уровень кислорода в салоне может упасть до «опасно низких» значений.

Канал уточняет, что авиакомпаниям дадут 90 дней на осуществление проверок и замену реле. На осмотр может уйти от 30 минут до часа, для замены понадобится всего 15 минут.

«Безопасность — наш наивысший приоритет, и мы полностью поддерживаем распоряжение FAA», — отмечается в заявлении корпорации Boeing телеканалу ABC.

Ранее сообщалось, что у самолетов Boeing 737 MAX обнаружили новые проблемы с программным обеспечением.