Обломки беспилотника упали в населенном пункте Краснодарского края

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в селе Молдаванское Крымского района Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте падения на одной из улиц произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — говорится в публикации.

В оперштабе добавили, что на месте падения обломков работают оперативные и специальные службы.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что аэропорты Краснодара, Волгограда и Геленджика приостановили прием и отправку рейсов.

На этом фоне оперштаб Краснодарского края сообщил об опасности атаки дронов в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе Краснодарского края.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

