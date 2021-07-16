Путин поручил подготовить поправки об освобождении семей с детьми от налога с продажи жилья

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки в законодательство, позволяющие освободить семьи с двумя и более детьми от налога с продажи жилья. Об этом говорится на сайте Кремля.

Поправки должны подготовить правительство совместно с Госдумой. Предполагается, что от налога будут освобождены семьи с детьми при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет. При этом полученные средства необходимо будет потратить в течение календарного года на покупку другого жилья.

Ответственными за реализацию проекта назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Доклад необходимо подготовить до 1 ноября 2021 года.

О такой инициативе глава государства заявил в ходе XX съезда партии «Единая Россия» 19 июня.