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Цены на бензин обновляют рекорды второй день подряд

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Биржевые территориальные индексы бензина марки Аи-92 обновляют рекорды по стоимости второй день подряд. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина выросла за день на 0,2%, до 56,12 тыс. руб за т. С начала месяца рост составил 2,6%. Рекорды также обновляют сжиженные углеводородные газы (СУГ): они подорожали на 0,8%, до 39,17 тыс. руб. за т. В июле стоимость поднялась на 10,6%.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак поручил Министерству энергетики рассмотреть целесообразность временного запрета на экспорт бензина.

Кроме того, Минэнерго поручено изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению максимально допустимых региональных оптовых цен на топливо и проработать параметры таких соглашений.

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