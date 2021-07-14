Цены на бензин обновляют рекорды второй день подряд

Биржевые территориальные индексы бензина марки Аи-92 обновляют рекорды по стоимости второй день подряд. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина выросла за день на 0,2%, до 56,12 тыс. руб за т. С начала месяца рост составил 2,6%. Рекорды также обновляют сжиженные углеводородные газы (СУГ): они подорожали на 0,8%, до 39,17 тыс. руб. за т. В июле стоимость поднялась на 10,6%.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак поручил Министерству энергетики рассмотреть целесообразность временного запрета на экспорт бензина.

Кроме того, Минэнерго поручено изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению максимально допустимых региональных оптовых цен на топливо и проработать параметры таких соглашений.