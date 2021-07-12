В Кремле заявили, что обсуждение ОПЕК+ на высшем уровне не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сделку ОПЕК+ пока не планируется обсуждать на уровне глав государств.

«Никаких контактов на высшем уровне по теме ОПЕК не планируется», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что с российской стороны работа по этой теме продолжается по линии вице-премьера Александра Новака.

Ранее ОПЕК отменила заседание, которое должно было пройти 5 июля, после консультаций с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом и вице-премьером России Александром Новаком, являющимися председателем и сопредседателем конференции.

3 июля успехом не увенчалась трехдневная встреча министров стран ОПЕК+. Участники не смогли договориться ни по объемам нефтедобычи, ни по срокам действия нового договора, который вступит в силу с августа.