Песков ответил, можно ли отправиться в космос без господдержки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, возможно ли совершить суборбитальный полет в космос без государственной поддержки, как это сделал основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон.

Также отправиться в космос собирается владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос.

«Чисто как частная инвестиция это тоже очень редкий пример. Как правило, частная космонавтика так или иначе связана с квази-поддержкой от государства, поэтому освоение космоса без ведущей роли государства невозможно, это слишком дорогостоящий процесс. Но по мере того, как прикладной угол будет расширяться, частные инвестиции будут расти», — сказал представитель Кремля.

Ранее ракетоплан VSS Unity компании Virgin Galactic с Ричардом Брэнсоном на борту завершил полет к границе космоса и успешно вернулся на Землю. Корабль совершил первый испытательный тестовый суборбитальный полет при полной загрузке.

Миллиардер Джефф Безос отправится в космос 20 июля.