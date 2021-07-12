ФАС подготовила закон о единых тарифах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала первую в России концепцию долгосрочного тарифного регулирования. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

В концепции предлагаются запрет на корректировку тарифов и параметров регулирования деятельности организаций в течение трех и более лет; сохранение ресурсоснабжающими компаниями (РСО) всей дополнительной прибыли (экономии) на инвестиционные мероприятия; выстраивание системы мер государственной поддержки регулируемых отраслей экономики, в частности, благодаря национальным проектам; уменьшение количества преград для доступа на эти рынки новых участников; установление экономически обоснованных тарифов; создание Единой тарифной платформы.

Сейчас регулированием роста тарифов в России в пределах инфляции (не выше 4%) занимается государство. При этом в разных сферах появляется дисбаланс, в том числе из-за действующих исключений для организаций и отраслей. Ожидается, что концепция ФАС устранит эту проблему.

Ранее в ФАС сообщили, что Российские власти могут регулировать цены на социально значимые продукты.