Эксперт рассказал, как мошенники крадут деньги при помощи чеков

Специалист по антикризисному управлению школы бизнеса «Синергия» Андрей Коновалов рассказал, как мошенники могут украсть деньги при помощи информации, содержащейся в чеке. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В чеках не указываются личные данные покупателей, но там содержатся последние четыре цифры номера карты, которой была оплачена покупка. С помощью этой информации мошенник может узнать номер телефона и позвонить владельцу чека, притворившись сотрудником банка. Чтобы сбить столку, он назовет последние цифры карты и недавний список покупок.

«Растерявшись, вы можете сообщить преступнику конфиденциальную информацию и лишиться денег», — сказал эксперт.

Ранее представители банков рассказали о новой схеме мошенничества при вакцинации от коронавируса. Так, злоумышленники распространяют в социальных сетях объявления о бонусах в размере 5 тыс. руб., которые якобы выплачиваются клиентам ВТБ в случае вакцинации. При этом в этих рассылках не говорится, о какой вакцине идет речь.