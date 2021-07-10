В ФРГ назвали способы разрешения спора по «Северному потоку – 2»

Существующие между Украиной и ФРГ разногласия по российскому трубопроводу «Северный поток — 2» можно разрешить различными способами. Один из них предусматривает предоставление Киеву компенсации, если Украина потеряет роль транзитера газа, пишет немецкий журнал Spiegel.

Помимо этого, обсуждается вариант, при котором Германия может предложить украинской стороне «сотрудничество в производстве водорода», говорится в публикации.

Третий вариант – ФРГ «обещает» выделить Украине миллиарды долларов на ремонт «абсолютно изношенной» украинской газотранспортной системы, которую десятки лет никто не приводил в порядок, отмечает издание.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент страны Владимир Зеленский намерен провести серьезный разговор о «Северном потоке — 2» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.