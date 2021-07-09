Компаниям МСП выдадут субсидии за размещение облигаций на бирже

В июле 19 компаний малого и среднего бизнеса, которые вышли на Мосбиржу и разместили там свои облигации, получат безвозвратные субсидии, рассказали «Газете.Ru» в Минэкономразвития. На эти цели выделено 103 млн рублей.

Обратиться за субсидиями компании МСП смогут также в октябре. Всего правительство зарезервировало на эти цели почти 300 млн рублей.

Для того чтобы получить субсидию, компания МСП должна не иметь просроченной (неурегулированной) задолженности перед бюджетом, обладать определенным рейтингом надежности, работать прозрачно, уточнили в министерстве. Также компания-претендент должна производить продукцию, которая способствует импортозамещению. Кроме того, получатель помощи не может быть зарегистрирован в зарубежных офшорах.

Прошедшим через все фильтры компаниям государство готово компенсировать расходы на листинг (размещение их облигаций на бирже) в пределах 1,5 млн рублей, а также выделить эмитентам средства на частичную компенсацию выплат по купонам.

Подробнее об этом – в материале «Газеты.Ru».