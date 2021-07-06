Экономисты рассказали, к чему приведет покупка ипотечных долгов на пенсионные средства

Новые правила инвестирования накопительных пенсионных средств в ипотечные ценные бумаги (ИЦБ) не несут в себе серьезных рисков, в том числе – повторения финансового кризиса аналогично тому, который произошел в США в 2008-м году и затронул всю мировую экономику. Такое мнение выразили эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

В частности, младший директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Екатерина Михлина рассказала, что на российском рынке 90% ИЦБ – это однотраншевые ценные бумаги, обеспеченные поручительством ДОМ.РФ. Но даже, те, что выпускаются за рамками компании, также имеют высокий уровень кредитного качества, подтверждаемый наивысшими кредитными рейтингами.

«Риск потерять деньги в данных бумагах достаточно низкий: требования к ипотечным заемщиками у нас в стране высокие, а соотношение займа и рыночной стоимости залоговых квартир солидное - 50-60%. Плюс существует дополнительный инструмент защиты в виде «младшего» транша, который первым абсорбирует убытки в случае дефолта по ипотеке, его обычно оставляет себе банк, или есть гарантия по выкупу дефолтных облигаций со стороны государственной АИЖК», – соглашается старший портфельный управляющий «Сбер Управление Активами» Дмитрий Постоленко.

В 2008 году именно дефолт по ИЦБ стал причиной финансового кризиса в США. В беседе с «Газетой.Ru» старший директор – руководитель группы проектного и структурного финансирования АКРА Тимур Искандаров добавил, что рейтинговые агентства уже учли все риски, которые привели к кризису 13-летней давности, и сейчас качество ИЦБ с рейтингом ААА не ниже, чем у облигаций федерального займа (ОФЗ).

Ранее правительство РФ подготовило проект постановления, который позволит госкорпорации ВЭБ.РФ и негосударственным пенсионным фондам (НПФ) инвестировать средства накопительной пенсии россиян в новые инструменты.

Подробнее об этом – в материале «Газеты.Ru».