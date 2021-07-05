Захарова: санкциями против Белоруссии Евросоюз вредит себе же

Евросоюз вредит себе же, вводя санкции против Белоруссии, потому что это наносит ущерб экономикам стран-участниц. Об этом написала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в Литве страдают порты и железнодорожная сеть.

«Такое впечатление, что в Европе, в частности, в Литве заигрались в борьбе с «режимом» и в политическом угаре уже не считают павших от «огня по своим», — сказала дипломат.

Захарова также напомнила о романе-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла, где практиковалось двоемыслие, то есть «способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений». Как считает официальный представитель МИД, такой подход можно наблюдать в европейских государствах.

Ранее Захарова заявляла, что вопреки принятому в Европейском союзе лозунгу, провозглашающему «единство в многообразии», в объединении принято «шельмовать» отличающихся. Дипломат напомнила, что данный лозунг был принят в 2000 году и внесен в Конституцию ЕС.