Стало известно число выданных россиянам микрозаймов в начале 2021 года

За первые пять месяцев 2021 года в России было выдано 10 526 885 микрозаймов (займов до зарплаты в размере до 30 тыс. рублей). Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно данным за 2019 год, гражданам России было выдано 18 246 716 микрозаймов, за 2020 год — 19 039 526.

В НБКИ пояснили, что последние 3 месяца количество выданных займов «до зарплаты» находится на уровне 2,1—2,3 млн в месяц. При этом в пресс-службе уточнили, что последние пару месяцев темпы выдачи немного снижаются.

По словам специалистов, сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года.

В пресс-службе отметили, что в микрофинансовых организациях (МФО) заемщики, как правило, получают займы на небольшие суммы. Так, самыми популярными являются займы до зарплаты на сумму 5—10 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в 2021 году банки и микрофинансовые организации (МФО) стали активнее продавать проблемные долги заемщиков в возрасте до 25 лет.