ЦБ может повысить ключевую ставку в июле

В интервью телеканалу Bloomberg глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в июле регулятор может рассмотреть повышение ключевой ставки шагом от 0,25 до 1 процентного пункта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На прошлом заседании мы просигнализировали рынку, что повышение ставки в будущем необходимо, но размер будет обсуждаться на этом заседании (в июле — ред.)», — уточнила она.

Таким образом, уже в июле ставка может составить от 5,75% до 6,5% годовых.

Глава регулятора пояснила, что ЦБ хотел бы иметь сбалансированный подход к повышению ключевой ставки — быть достаточно быстрым для предотвращения накопления инфляционных рисков, но двигаться шагами, предсказуемыми для рынка.

По словам Набиуллиной, резкий рост ключевой ставки может создать сложности для финансового рынка, для адаптации к новому уровню ключевой ставки.

Ранее стало известно, что ЦБ второй раз за год поднял ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта — 5,5% годовых.

В апреле ЦБ повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.