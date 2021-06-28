Титов предложил оплачивать простой сотрудников во время локдауна

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов собирается представить главе государства Владимиру Путину специальный доклад, посвященный проблемам малого и среднего предпринимательства и пути их решения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Доклад содержит предложения и меры системного характера, направленные на развитие всех сегментов бизнеса, во всех отраслях.

В нем Титов указывает, что в постпандемийный период в отношениях бизнеса и власти требуются системные изменения, способные создать благоприятные условия для развития и восстановления бизнеса и экономики в целом, для того, чтобы сделать МСП драйвером роста экономики страны.

По его словам, главными мерами, которые, по мнению предпринимателей, могут способствовать росту экономики, являются: снижение налоговой нагрузки на предприятия, ограничение роста тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий, а также снижение административного давления на бизнес.

По мнению Титова, необходимо в случае объявления локдауна, каникул или длинных выходных полностью оплачивать простой сотрудников напрямую, минуя работодателя.

«Продление моратория на проверки до 2022 года включительно. Ослабление ограничений на привлечение сотрудников из ближнего зарубежья. Компенсация компаниям МСП тестов на антитела и тестов ПЦР. Расширение работы мобильных пунктов вакцинации на предприятиях. Продление компенсационной меры на приобретение средств индивидуальной защиты», — также вошли в список срочных мер.

Ранее работодателей Москвы обязали с 28 июня перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, за исключением прошедших вакцинацию.