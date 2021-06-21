Набиуллина рассказала о самой опасной стратегии для сбережений

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала самой опасной стратегией для сбережений спекулятивные криптоактивы. Об этом она сказала в интервью сайту kp.ru.

По ее словам, цены таких криптоактивов очень волатильны, потери могут быть колоссальными.

»Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае вот сюда точно не нужно», — сказала она.

Глава ЦБ обратила внимание на то, что копить необходимо в той валюте, в какой «будешь тратить». Она отметила, что когда какая-то одна валюта растет или падает достаточно долго, ничего не говорит о том, каким будет курс в момент, когда понадобятся деньги. По словам Набиуллиной, потерять на валютном рынке значительно легче, чем заработать.

Эксперт также поделилась рекомендациями по сбережениям на фоне роста инфляции. Она указала, что ориентироваться необходимо на то, что всплеск инфляции является временным, что увеличение ставки даст и повышение ставок по депозитам, которые являются одной из лучших консервативных стратегий сбережений.

Кроме того, по словам Набиуллиной, инвесторам следует тщательно изучать продукты, критически относиться к рекламе, особенно той, в которой заявляют об отсутствии рисков и высокой доходности.

«Стратегия с покупкой любых товаров длительного пользования, недвижимости: при мнимой простоте тут на самом деле есть риски. Цены после перегрева рынка могут падать, ликвидность (то есть возможность быстро это продать) тоже никто не гарантирует», — поделилась глава Центробанка.

Ранее Набиуллина заявила, что печатание и раздача всем денег не приведет к росту экономики, а только разгонит инфляцию.