Порты Ленобласти работают, несмотря на попытки атак БПЛА

Порты Ленинградской области продолжают работать и отгружать продукцию, несмотря на попытки атак украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко, пишет РИА Новости.

О работе портов он рассказал на встрече с заместителем премьер-министра Республики Куба Оскаром Перес-Оливой Фрагой.

«Сейчас ПВО работает в усиленном режиме, но уверен, что мы справимся и, безусловно, наше небо будет защищено. Наши порты продолжают работать, отгружать продукцию», — сказал Дрозденко.

Губернатор добавил, что Ленинградская область является крупнейшим транспортным узлом по морским перевозкам.

В ночь на 29 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) во второй раз за неделю атаковали порт Усть-Луга, его инфраструктура была повреждена. По информации Reuters, после первого пожара компания «Новатэк» приостановила переработку газового конденсата и экспортную отгрузку нафты. После атаки жители Петербурга заметили дымку над городом и стали жаловаться на «едкий запах гари».

