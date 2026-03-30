Власти Таиланда ввели ограничения на продажу спиртного

В Таиланде ввели нормативы, позволяющие продавцам отказывать человеку в покупке алкоголя, если он уже нетрезв. Правила вступили в силу после их публикации в «Королевской газете», пишет ТАСС.

Согласно новым правилам продажи спиртного, покупатели должны пройти проверку на опьянение. А именно: коснуться кончика носа с закрытыми глазами; пройти десять шагов по прямой, развернуться и повторить путь; постоять 30 секунд на одной ноге, подняв вторую не ниже чем на 15 сантиметров от пола.

В прошлом году в Королевстве приняли закон о контроле за алкогольными напитками. С тех пор спиртное в стране продается с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 00:00. Употребление данной продукции или ее приобретение в другие временные промежутки запрещено, в случае нарушения закона предусмотрен штраф в размере до 10 000 тайских бат (около 27 000 рублей). Исключения распространяются на международные аэропорты, зарегистрированные развлекательные заведения и отели.

