Власти Таиланда ввели ограничения на продажу спиртного

В Таиланде ограничили продажу алкоголя в магазинах и барах
В Таиланде ввели нормативы, позволяющие продавцам отказывать человеку в покупке алкоголя, если он уже нетрезв. Правила вступили в силу после их публикации в «Королевской газете», пишет ТАСС.

Согласно новым правилам продажи спиртного, покупатели должны пройти проверку на опьянение. А именно: коснуться кончика носа с закрытыми глазами; пройти десять шагов по прямой, развернуться и повторить путь; постоять 30 секунд на одной ноге, подняв вторую не ниже чем на 15 сантиметров от пола.

В прошлом году в Королевстве приняли закон о контроле за алкогольными напитками. С тех пор спиртное в стране продается с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 00:00. Употребление данной продукции или ее приобретение в другие временные промежутки запрещено, в случае нарушения закона предусмотрен штраф в размере до 10 000 тайских бат (около 27 000 рублей). Исключения распространяются на международные аэропорты, зарегистрированные развлекательные заведения и отели.

До этого лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор нескольких русскоязычных пабликов в таиландских социальных сетях Светлана Шерстобоева рассказала, что гражданин РФ задержан в таиландской столице Бангкоке за курение электронной сигареты, которые запрещены в стране.

Ранее треш-блогеру на 99 лет запретили въезд в Таиланд после действий непристойного характера с участием проститутки и пожилых людей.

 
