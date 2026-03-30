Мужчина угнал машину скорой помощи с пациентом и фельдшером внутри

В Англии с территории больницы угнали машину скорой помощи с пациентом и фельдшером внутри. Об этом Daily Mail.

Инцидент произошел вечером 25 марта у Королевской университетской больницы в Сток-он-Тренте. Около 20:15 неизвестный забрался в припаркованную машину и уехал. В тот момент в салоне находились фельдшер, пациент и еще один человек, никто из них не пострадал.

Полиция Стаффордшира быстро отреагировала на сообщение об угоне. Стражи порядка преследовали угнанную скорую до заправки Esso на трассе A34 у Честертона, где злоумышленник бросил машину и попытался бежать по болотистой местности, но его остановила служебная собака.

31-летнего мужчину задержали по подозрению в похищении, угоне, вождении в пьяном виде и отказе от медосвидетельствования. В настоящее время он находится под стражей. Что послужило мотивом для совершения преступления, не уточняется.

