Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

Певица Слава обвинила семью в предательстве: «Кинули меня в ад»

nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Слава заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что практически ежедневно плачет из-за предательства семьи.

Слава заявила, что близкие предали и использовали ее. По словам артистки, сейчас ей невыносимо больно. Она не знает, как жить дальше.

«Самое ужасное — это моя семья, которой я помогала всю жизнь, несмотря на сложности и бесконечную усталость. Вместо поддержки кинули меня в ад», — поделилась исполнительница.

Слава призналась, что не знает, чем заслужила подобное предательство. Она не уточнила, что конкретно случилось, но пожаловалась на отсутствие поддержки в тяжелые времена, а также на потребительское отношение к себе.

«Мне стыдно за саму себя, за неуважение к себе и такое потребительское отношение. Ведь они снова делают мне больно и снова», — отметила артистка.

В марте Слава сорвала концерт в Пензе из-за плохого самочувствия. Посетители шоу рассказали, что артистка якобы не попадала в фонограмму, а в какой-то момент и вовсе ушла со сцены, предложив зрителям получить деньги за билет на кассе или попросить лично у нее.

После концерта Слава оправдалась в видео у себя в соцсетях. Она заявила, что не могла стоять на ногах из-за таблеток, не могла найти в себе сил работать, однако все равно вышла на сцену.

Ранее была раскрыта стоимость отдыха певицы Славы на Мальдивах.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!