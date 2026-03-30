Певица Слава обвинила семью в предательстве: «Кинули меня в ад»

Певица Слава заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что практически ежедневно плачет из-за предательства семьи.

Слава заявила, что близкие предали и использовали ее. По словам артистки, сейчас ей невыносимо больно. Она не знает, как жить дальше.

«Самое ужасное — это моя семья, которой я помогала всю жизнь, несмотря на сложности и бесконечную усталость. Вместо поддержки кинули меня в ад», — поделилась исполнительница.

Слава призналась, что не знает, чем заслужила подобное предательство. Она не уточнила, что конкретно случилось, но пожаловалась на отсутствие поддержки в тяжелые времена, а также на потребительское отношение к себе.

«Мне стыдно за саму себя, за неуважение к себе и такое потребительское отношение. Ведь они снова делают мне больно и снова», — отметила артистка.

В марте Слава сорвала концерт в Пензе из-за плохого самочувствия. Посетители шоу рассказали, что артистка якобы не попадала в фонограмму, а в какой-то момент и вовсе ушла со сцены, предложив зрителям получить деньги за билет на кассе или попросить лично у нее.

После концерта Слава оправдалась в видео у себя в соцсетях. Она заявила, что не могла стоять на ногах из-за таблеток, не могла найти в себе сил работать, однако все равно вышла на сцену.

