Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Париже задержали еще двух человек по подозрению в подготовке теракта у здания банка

BFMTV: в Париже задержали еще двух человек по подозрению в подготовке теракта
Sarah Meyssonnier/Reuters

Сотрудники полиции задержали еще двоих подозреваемых в подготовке теракта у отделения американского банка Bank of America в центре Парижа. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«В рамках расследования предотвращенного нападения на парижское отделение Bank of America были задержаны еще два человека, в результате чего общее число задержанных достигло пяти», — говорится в сообщении.

Накануне глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что предотвращенная попытка взрыва у отделения Bank of America в Париже может быть связана с конфликтом на Ближнем Востоке.

До этого в пригороде Парижа, в ночь перед официальным вступлением в должность нового главы коммуны, группа неизвестных совершила дерзкое ограбление мэрии. По предварительным данным, около 20 человек, скрывавших свои лица, сначала обстреляли здание мэрии фейерверками, после чего взломали входную дверь. Проникнув внутрь, они устроили погром в нескольких кабинетах и похитили мебель. При приближении полиции злоумышленники скрылись с места преступления.

Ранее во Франции нашли тело проигравшего на выборах мэра.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!