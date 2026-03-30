В Париже задержали еще двух человек по подозрению в подготовке теракта у здания банка

BFMTV: в Париже задержали еще двух человек по подозрению в подготовке теракта

Сотрудники полиции задержали еще двоих подозреваемых в подготовке теракта у отделения американского банка Bank of America в центре Парижа. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«В рамках расследования предотвращенного нападения на парижское отделение Bank of America были задержаны еще два человека, в результате чего общее число задержанных достигло пяти», — говорится в сообщении.

Накануне глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что предотвращенная попытка взрыва у отделения Bank of America в Париже может быть связана с конфликтом на Ближнем Востоке.

До этого в пригороде Парижа, в ночь перед официальным вступлением в должность нового главы коммуны, группа неизвестных совершила дерзкое ограбление мэрии. По предварительным данным, около 20 человек, скрывавших свои лица, сначала обстреляли здание мэрии фейерверками, после чего взломали входную дверь. Проникнув внутрь, они устроили погром в нескольких кабинетах и похитили мебель. При приближении полиции злоумышленники скрылись с места преступления.

Ранее во Франции нашли тело проигравшего на выборах мэра.