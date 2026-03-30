Суд в США освободил одну из россиянок, задержанных из-за «неудачной» поездки в McDonald's

Федеральный суд Южного округа Калифорнии постановил освободить россиянку Кристину Малышко из-под стражи иммиграционной службы ICE, признав отзыв ее условно-досрочного освобождения нарушением процессуальных норм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Суд удовлетворил ходатайство Малышко о выдаче приказа о проверке законности ограничений ее свободы и постановил, что отзыв ее условного освобождения нарушает процессуальные гарантии надлежащего судопроизводства.

26 января в группе «Русские в Лос-Анджелесе» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) стало известно, что в Калифорнии задержали двух россиянок Кристину Малышко и Наталью Дудину, которые случайно заехали на военную базу Кэмп-Пендлтон, когда искали ресторан сети быстрого питания McDonald's.

Девушки ехали в Сан-Диего и решили посетить ближайший McDonald's, чтобы перекусить, однако навигатор привел их на территорию военной базы морской пехоты. Неравнодушные люди организовали сбор средств, чтобы оказать девушкам юридическую помощь. В Соединенных Штатах не первый раз задерживают граждан РФ на военных объектах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

