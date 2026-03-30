Онищенко поддержал идею перехода России на шестидневку

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал идею перехода России на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем для ряда отраслей экономики. Свое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

«Тут надо подходить дифференцированно. Уже часть экономики нашей перешла давно, они не только в субботу, но и в воскресенье работают, круглосуточная работа идет. А что касается всех остальных отраслей, во всяком случае большинство в принципе может это сделать, но надо законодательство подводить под это», — сказал он.

Однако Онищенко отметил, что переход должен быть обоснован.

30 марта предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска высказал мнение о том, что рабочий день должен длиться 12 часов: с 08:00 утра до 20:00. Также он предложил сменить пятидневную рабочую неделю на «шестидневку», оставив для россиян только один выходной день — воскресенье. По словам Дерипаски, это поможет быстрее справиться со сложностями в экономике.

Позже глава трудового комитета Госдумы Ярослав Нилов выступил против этой идеи. Нилов рассказал, в России уже есть и те, кто работает без выходных, и те, у кого трехдневка, а для корректировки Трудового кодекса нужно обсуждать все, согласно законодательству. Для отдельных случаев и организаций существует спецрегулирование.

