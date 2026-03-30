Гордон поставила дружбу с Кудрявцевой на «стоп»: «Не вижу зашквара»

Юристка Гордон призналась, что сейчас не общается Кудрявцевой
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юристка Екатерина Гордон сообщила в Telegram-канале, что поставила «на стоп» дружбу с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

По словам Гордон, сейчас она не общается с Кудрявцевой. Юристка призналась, что не видит смысла скрывать то, что они разорвали отношения.

«Я взрослый человек. И я не вижу в этом никакого зашквара. Для меня больший зашквар что-то изображать и что-то привирать. Лера — публичный человек, который разговаривает с другими звездами шоу-бизнеса. Она рассказывает какие-то вещи, которые доходят до меня. Дабы остановить эту циркуляцию бреда, я честно сказала, что мы не дружим», — поделилась юристка.

Гордон подчеркнула, что не считает Кудрявцеву плохим человеком. Она считает нормальным, что их пути разошлись. По словам юристки, в жизни такое бывает. Гордон призналась, что сейчас не хочет общаться с телеведущей «в силу некоторых моментов».

Юристка добавила, что отказалась от их совместного музыкального проекта с Кудрявцевой, группы «ЗаVисть», в пользу сольного творчества.

Ранее Екатерина Гордон анонсировала свой мюзикл.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!