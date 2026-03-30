В небе над Турцией перехвачена иранская ракета

В Турции заявили о перехвате над страной ракеты, выпущенной из Ирана

Средства противовоздушной и противоракетной обороны НАТО уничтожили в небе над Турцией баллистическую ракету, запущенную из Ирана. Об этом сообщили в министерстве обороны страны, передает РИА Новости.

В пресс-релизе турецкого оборонного ведомства говорится, что ПВО НАТО, расположенное в Восточном Средиземноморье, «своевременно перехватили и нейтрализовали баллистическую ракету, запущенную из Ирана». По их информации, она прошла через воздушные пространства Ирака и Сирии и направлялась в турецкое воздушное пространство.

Отмечается, что осколки от ракеты упали в районе Дёртйол провинции Хатай. По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого в Иране заявили об использовании мощнейшей ракеты «Шаиб-12» для ударов по американским объектам на Ближнем Востоке.

Уточняется, что речь идет об ударе по военной базе США «Виктория» около аэропорта Багдада. В КСИР заявили, что ракета «Шаиб-12» с мощной взрывной боеголовкой впервые была применена на поле боя.

Также сообщалось, что авиабаза имени Мухаммеда Алаа близ международного аэропорта Багдада подверглась ракетному обстрелу, в результате чего был уничтожен самолет Ан-132 военно-воздушных сил арабской республики.

