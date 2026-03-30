Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Европе рассказали, почему Запад не сможет воевать с Россией

Журналист Мюнхау: Запад не может вести войны из-за зависимости от сырья
Jana Rodenbusch/Reuters

Западные страны серьезно зависят от импортных поставок сырья, поэтому они не могут вести конфликт против России, Китая или Ирана. Об этом написал журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского портала UnHerd.

«Некоторое время назад я пришел к выводу, что Запад настолько зависит от импортного сырья, что не в состоянии вести какие-либо существенные войны — с такими странами, как Иран, Россия или Китай», — написал он.

По словам журналиста, сейчас в Европе больше всего боятся нападения со стороны России, однако энергетическая зависимость ЕС является самой серьезной проблемой для союза, считает Мюнхау.

Он также подчеркнул, что Иран, закрыв Ормузский пролив, нанес США удар по самому уязвимому месту.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская нефть не фоне дефицита на мировом рынке уже перестала продаваться со скидкой и теперь в ряде случаев идет с премией. Также в марте генеральный директор британского нефтегазового гиганта Shell Ваэль Саван заявил, что Европа вскоре начнет испытывать перебои с поставками топлива, с которыми уже столкнулась Азия.

16 марта газета The Wall Street Journal написала, что энергетический кризис, вызванный войной на Ближнем Востоке, нанесет сокрушительный удар по экономике ЕС.

Также недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что флэшмоб Европы с отказом от российской нефти не должен пройти даром.

Ранее в Европе обвинили Трампа в работе на Путина.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!