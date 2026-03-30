Журналист Мюнхау: Запад не может вести войны из-за зависимости от сырья

Западные страны серьезно зависят от импортных поставок сырья, поэтому они не могут вести конфликт против России, Китая или Ирана. Об этом написал журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского портала UnHerd.

«Некоторое время назад я пришел к выводу, что Запад настолько зависит от импортного сырья, что не в состоянии вести какие-либо существенные войны — с такими странами, как Иран, Россия или Китай», — написал он.

По словам журналиста, сейчас в Европе больше всего боятся нападения со стороны России, однако энергетическая зависимость ЕС является самой серьезной проблемой для союза, считает Мюнхау.

Он также подчеркнул, что Иран, закрыв Ормузский пролив, нанес США удар по самому уязвимому месту.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская нефть не фоне дефицита на мировом рынке уже перестала продаваться со скидкой и теперь в ряде случаев идет с премией. Также в марте генеральный директор британского нефтегазового гиганта Shell Ваэль Саван заявил, что Европа вскоре начнет испытывать перебои с поставками топлива, с которыми уже столкнулась Азия.

16 марта газета The Wall Street Journal написала, что энергетический кризис, вызванный войной на Ближнем Востоке, нанесет сокрушительный удар по экономике ЕС.

Также недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что флэшмоб Европы с отказом от российской нефти не должен пройти даром.

Ранее в Европе обвинили Трампа в работе на Путина.