Сборная Россия сенсационно проиграла Иордании

Сборная России U21 проиграла национальной команде Иордании U23 в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ататюрк Сиде» в турецком городе Манавгат, завершилась со счетом 2:1. Первый гол оформил турецкий полузащитник Салих Фрейдж, который отличился на 36-й минуте игры. Счет сравнял Дмитрий Пестряков на 73-й минуте. Победной для Иордании мяч на 90-й минуте забил Момен Аль-Сакет.

27 марта российская команда U21 одержала победу над сверстниками из Узбекистана. Игра завершилась со счетом 2:1.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее стало известно, что сборные России и США могут сыграть перед чемпионатом мира.