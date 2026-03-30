В Госдуме пригрозили сбивать украинские беспилотники над странами НАТО

Чепа: РФ может принять меры на решения стран НАТО не сбивать дроны ВСУ

Россия оставляет за собой право на рассмотрение возможности ответных мер на решения стран-членов НАТО не сбивать украинские беспилотные летательные аппараты, в том числе начать сбивать их на территории сопредельного государства. Об этом в эфире НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий отметил, что такой информации не требуются какие-то доказательства — достаточно беспокойства жителей упомянутых стран, наблюдающих пролетающие беспилотники.

«Эстония оставляет за нами право рассмотрения возможности ответных мер — уничтожения в том числе этих дронов, летящих в нашу сторону», — подчеркнул Чепа.

По словам депутата, Москва может рассматривать такие сценарии ответных мер в отношении всех государств, через территории которых совершаются теракты. Он указал, что та же Эстония сама несет за это ответственность.

26 марта Telegram-канал Mash сообщал, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое небо для украинских беспилотников для атак на российские регионы. По информации канала, альтернативный маршрут, который открыли страны Прибалтики, значительно упрощает задачу ВСУ. Он включает облет территории Белоруссии через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, а также акваторию Балтийского моря. Это дает украинским военным открытый выход к Финскому заливу и позволяет обойти системы противовоздушной обороны (ПВО) в российских регионах, отметили в Mash.

Ранее Литва, Латвия и Эстония обратились к НАТО на фоне слухов об открытии неба дронам ВСУ.