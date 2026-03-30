Неизвестные снаряды упали близ сухогруза у берегов Саудовской Аравии

Неизвестные снаряды упали рядом с сухогрузом в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах.

Отмечается, что инцидент произошел в 22 морских милях (40,7 км) к северо-востоку от саудовского города Рас-Таннура. Начальник службы безопасности контейнеровоза сообщил, что два снаряда разорвались в непосредственной близости от судна.

По данным UKMTO, никто из экипажа не пострадал.

До этого в сети появилось видео с последствиями удара ВМС Ирана по американскому танкеру Safesea Vishnu в Персидском заливе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее два индийских танкера прошли через Ормузский пролив.

 
