Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

«Синька — зло»: в Госдуме поддержали идею тестов на трезвость при покупке алкоголя

Депутат Милонов назвал правильной идею тестировать россиян на трезвость при покупке алкоголя
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники магазинов и баров в Таиланде смогут тестировать покупателей на трезвость при покупке ими алкоголя. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» поддержал введение этих мер и в России, поскольку они позволят защитить людей.

«Абсолютно правильная идея. Приходит он к вам, лыка не вяжет, требует бухла. И здесь мы отталкиваемся не просто от каких-то административных ограничений, мы же отталкиваемся от человеколюбия. Если он еле на ногах стоит, а мы ему еще алкоголь продадим, он помрет, на улице заснет, его ограбят, изобьют или просто от передозировки алкоголя кони двинет. А так мы, в общем, человека защищаем, потому что человек в состоянии крайнего опьянения за себя уже не отвечает. Это не он говорит, это алкогольный бес в нем говорит. Поэтому хорошая идея. Вообще русский — значит трезвый. Новый год без алкоголя — в этом радость, сила воли. И вообще, синька — зло», — сказал он.

30 марта стало известно, что в Таиланде будут продавать спиртное только после теста на опьянение. Сотрудники баров и магазинов будут прибегать к трем способам проверки на трезвость: покупателей могут попросить прикоснуться к кончику носа с закрытыми глазами, пройти десять шагов по прямой линии и обратно, а также простоять 30 секунд на одной ноге, держа вторую не ниже 15 см от пола. Нетрезвым покупателя признают, если он продемонстрирует минимум два признака: потерю равновесия, преждевременное опускание ноги или покачивание. Похожий стандартизированный тест (Field sobriety testing) действует для пьяных водителей в США — первоначальную проверку на трезвость проводят дорожные полицейские.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
