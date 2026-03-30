«Синька — зло»: в Госдуме поддержали идею тестов на трезвость при покупке алкоголя

Сотрудники магазинов и баров в Таиланде смогут тестировать покупателей на трезвость при покупке ими алкоголя. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» поддержал введение этих мер и в России, поскольку они позволят защитить людей.

«Абсолютно правильная идея. Приходит он к вам, лыка не вяжет, требует бухла. И здесь мы отталкиваемся не просто от каких-то административных ограничений, мы же отталкиваемся от человеколюбия. Если он еле на ногах стоит, а мы ему еще алкоголь продадим, он помрет, на улице заснет, его ограбят, изобьют или просто от передозировки алкоголя кони двинет. А так мы, в общем, человека защищаем, потому что человек в состоянии крайнего опьянения за себя уже не отвечает. Это не он говорит, это алкогольный бес в нем говорит. Поэтому хорошая идея. Вообще русский — значит трезвый. Новый год без алкоголя — в этом радость, сила воли. И вообще, синька — зло», — сказал он.

30 марта стало известно, что в Таиланде будут продавать спиртное только после теста на опьянение. Сотрудники баров и магазинов будут прибегать к трем способам проверки на трезвость: покупателей могут попросить прикоснуться к кончику носа с закрытыми глазами, пройти десять шагов по прямой линии и обратно, а также простоять 30 секунд на одной ноге, держа вторую не ниже 15 см от пола. Нетрезвым покупателя признают, если он продемонстрирует минимум два признака: потерю равновесия, преждевременное опускание ноги или покачивание. Похожий стандартизированный тест (Field sobriety testing) действует для пьяных водителей в США — первоначальную проверку на трезвость проводят дорожные полицейские.

