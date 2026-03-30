Зеленский рассказал, зашли ли в тупик мирные переговоры

Зеленский: в переговорах мяч сейчас на стороне США и России
Romina Amato/Reuters

Мирные переговоры по Украине не зашли в тупик, а «мяч теперь на стороне как США, так и России». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Европейская правда».

По словам украинского президента, США выступают за встречу в Штатах, а Россия от этого отказалась, предложив собрать делегации в Турции или Швейцарии. Однако представители США отказываются ехать в другие страны, сказал Зеленский.

«Трехсторонняя встреча должна состояться; ее, несомненно, откладывают, потому что в настоящее время США сосредоточены на Иране. <…> Америка сказала, что сейчас переговорная группа не выезжает из Соединенных Штатов Америки. Мы готовы поддержать и [вариант] США, мы готовы поддержать встречу и в Швейцарии, и в Турции, и там, где партнеры будут готовы. Сейчас мяч на стороне и Соединенных Штатов Америки, и России», – отметил он.

Также он сказал, что не считает, что мирные переговоры зашли в тупик. Зеленский подчеркнул, что стороны должны «организовать трехстороннюю встречу» и «идти дальше по дипломатическому треку».

В марте Зеленский рассказал, что у него есть «плохое предчувствие» касаемо влияния конфликта в Иране на мирные переговоры по Украине. Кроме того, в недавнем интервью NBC News Зеленский отмечал, что Украина согласна провести следующий раунд переговоров «везде», кроме России и Белоруссии.

А 26 марта глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) подчеркнул, что конфликт в Иране не заблокировал переговорный процесс по Украине. 27 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в планах пока нет встреч, касающихся урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Зеленский отказался считать Украину проигравшей стороной.

 
Российских школьников захотели ежегодно проверять у психиатра. Что их там ждет и можно ли отказаться
