Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Белый дом запустил свое приложение

Трамп объявил о запуске официального мобильного приложения Белого дома
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске официального мобильного приложения Белого дома, которое позволит пользователям в прямом эфире следить за заявлениями руководства страны. Соответствующее заявление главы государства опубликовано на странице резиденции в соцсети X.

Новое приложение начиная с 30 марта доступно в магазинах приложений Apple и Android.

«Вы сможете смотреть все мероприятия Белого дома, читать все мои указы и следить за тем, как исполняются все наши обещания», — сказал Трамп в видеообращении.

Политик добавил, что его администрации уже якобы удалось вернуть Соединенным Штатам былое величие, и призвал американцев активно пользоваться новым приложением Белого дома, чтобы продолжить этот успех.

Согласно описанию в Apple Store, новое мобильное приложение также предоставит жителям США возможность направлять свои вопросы, отзывы и сообщения напрямую президенту. Разработчики отмечают, что новая программа создана для предоставления американцам «нефильтрованного доступа» к работе администрации Трампа.

Тем временем в России военный связист Ирина Годунова заявила президенту Владимиру Путину, что мессенджер Telegram использовался на фронте, однако это «вражеский вид связи», поэтому стране необходимо «что-то разработать такое свое, улучшить».

Ранее в США заявили, что Россия и Китай «следят» за телефонами членов команды Трампа.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
