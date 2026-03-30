Белый дом запустил свое приложение

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске официального мобильного приложения Белого дома, которое позволит пользователям в прямом эфире следить за заявлениями руководства страны. Соответствующее заявление главы государства опубликовано на странице резиденции в соцсети X.

Новое приложение начиная с 30 марта доступно в магазинах приложений Apple и Android.

«Вы сможете смотреть все мероприятия Белого дома, читать все мои указы и следить за тем, как исполняются все наши обещания», — сказал Трамп в видеообращении.

Политик добавил, что его администрации уже якобы удалось вернуть Соединенным Штатам былое величие, и призвал американцев активно пользоваться новым приложением Белого дома, чтобы продолжить этот успех.

Согласно описанию в Apple Store, новое мобильное приложение также предоставит жителям США возможность направлять свои вопросы, отзывы и сообщения напрямую президенту. Разработчики отмечают, что новая программа создана для предоставления американцам «нефильтрованного доступа» к работе администрации Трампа.

Тем временем в России военный связист Ирина Годунова заявила президенту Владимиру Путину, что мессенджер Telegram использовался на фронте, однако это «вражеский вид связи», поэтому стране необходимо «что-то разработать такое свое, улучшить».

Ранее в США заявили, что Россия и Китай «следят» за телефонами членов команды Трампа.