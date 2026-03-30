Врачи назвали 3 простых изменения в жизни, которые снижают риск инфаркта и инсульта

EJPC: изменения во сне, питании и спорте снижают риск инфаркта и инсульта

Даже минимальные изменения в повседневных привычках могут заметно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Сиднейского университета. Работа опубликована в журнале European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Анализ данных более 53 тысяч человек показал: если ежедневно спать всего на 11 минут больше, добавить 4,5 минуты физической активности и съедать немного больше овощей (примерно четверть чашки), риск инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности снижается на 10% в течение восьми лет.

Исследователи изучали три ключевых фактора — сон, физическую активность и питание. Эти параметры давно известны как важные для здоровья сердца, однако впервые их эффект был оценен в совокупности.

«Мы показали, что небольшие изменения сразу в нескольких областях могут дать неожиданно значимый эффект», — отметил один из авторов работы, нутрициолог Николас Коэмел.

Данные о сне и активности собирались с помощью носимых устройств, а рацион оценивался по анкетам. При анализе учитывались и другие факторы риска, включая возраст, пол, курение и употребление алкоголя.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у людей, придерживающихся «оптимального» режима: 8–9 часов сна в сутки, не менее 42 минут умеренной или интенсивной физической активности и сбалансированного питания. У них риск серьезных сердечно-сосудистых событий оказался ниже на 57% по сравнению с наименее здоровой группой.

Под умеренной и интенсивной активностью ученые подразумевают, например, быструю ходьбу, подъем по лестнице или перенос тяжестей. Качественный рацион включал больше овощей, фруктов, рыбы и цельнозерновых продуктов и меньше переработанного мяса и сладких напитков.

При этом исследование подчеркивает, что факторы образа жизни взаимосвязаны: улучшение физической активности может положительно влиять на сон, а питание — на уровень энергии и активность.

Авторы отмечают, что работа показывает не причинно-следственную связь, а устойчивую ассоциацию. Тем не менее результаты указывают: даже небольшие, но регулярные изменения могут стать первым шагом к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний — главной причины смертности в мире.

«Важно не недооценивать силу маленьких шагов. Даже незначительные изменения в распорядке дня могут принести пользу и стать основой для дальнейших улучшений», — подчеркнул Коэмел.

