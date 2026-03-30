Украина будет искать альтернативы ракетам Patriot из-за глобального дефицита

Украина будет искать альтернативу ракетам Patriot из-за глобального дефицита. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс Украина».

«Дефицит PAC-3 в мире, и в Украине в частности, никогда не прекращался. <...> Мы ведем переговоры с двумя странами, чтобы получить такую возможность (альтернативу ракетам Patriot — прим. ред.)», — заявил Зеленский.

Он отметил, что в Европе предпринимаются шаги по увеличению производства ракет, однако «это увеличение не решит проблему» Украины. При этом самим украинским производителям оборонной продукции нужно сделать все возможное, чтобы у Украины были собственные противоракетные системы, подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер вернулся с Ближнего Востока, где побывал в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре и Иордании. Украина подписала ряд соглашений об оборонном сотрудничестве с Саудовской Аравией и ОАЭ.

До этого газета The Washington Post (WP), сославшись на источники, сообщала, что министерство обороны США изучает возможность перенаправить поставки оружия, предназначенного для Украины в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), на Ближний Восток.

Ранее Зеленский заявил, что любая домохозяйка Украины могла бы возглавить Rheinmetall.