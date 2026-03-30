Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Украина будет искать альтернативы ракетам Patriot из-за глобального дефицита

Министерство обороны Украины

Украина будет искать альтернативу ракетам Patriot из-за глобального дефицита. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс Украина».

«Дефицит PAC-3 в мире, и в Украине в частности, никогда не прекращался. <...> Мы ведем переговоры с двумя странами, чтобы получить такую возможность (альтернативу ракетам Patriot — прим. ред.)», — заявил Зеленский.

Он отметил, что в Европе предпринимаются шаги по увеличению производства ракет, однако «это увеличение не решит проблему» Украины. При этом самим украинским производителям оборонной продукции нужно сделать все возможное, чтобы у Украины были собственные противоракетные системы, подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер вернулся с Ближнего Востока, где побывал в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре и Иордании. Украина подписала ряд соглашений об оборонном сотрудничестве с Саудовской Аравией и ОАЭ.

До этого газета The Washington Post (WP), сославшись на источники, сообщала, что министерство обороны США изучает возможность перенаправить поставки оружия, предназначенного для Украины в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), на Ближний Восток.

Ранее Зеленский заявил, что любая домохозяйка Украины могла бы возглавить Rheinmetall.

 
Теперь вы знаете
Российских школьников захотели ежегодно проверять у психиатра. Что их там ждет и можно ли отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!