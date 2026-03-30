Стало известно, почему Зеленский обиделся на главу Rheinmetall после слов о «домохозяйках»

Аналитик Литовкин объяснил конфликт между Зеленским и главой Rheinmetall 
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский обиделся на главу концерна Rheinmetall Армина Паппергера, сравнившего производителей украинских дронов с домохозяйками, потому что Киеву нужны бесперебойные поставки оружия и дронов от Европы. В данном случае Паппергер прав, говоря, что дроны легко произвести самостоятельно «на коленке». Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«С одной стороны, руководитель Rheinmetall прав. С другой стороны, почему Зеленский возмущался? Потому что ему надо, чтобы их [дроны] поставляли из-за границы. Ему надо, чтобы Европа и европейские страны были задействованы в помощи Украине, в войне против России. Поэтому он возмущается этим, потому что ему надо еще и деньги, ему нужно оружие, ему нужны дроны, ему надо все», — отметил аналитик.

По словам Литовкина, при наличии необходимых комплектующих произвести дрон – не проблема. Он напомнил, что на фронте российские бойцы самостоятельно собирают и ремонтируют беспилотники в условиях боевых действий.

«На коленках, на столе, на лавочке, где угодно [можно произвести дрон]. Конечно, серьезный дрон с серьезными задачами надо делать на заводе», — заявил эксперт.

До этого глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер жестко высказался о производстве украинских беспилотников, назвав его кустарным и сравнив с «конструктором Lego», а разработчиков — с «домохозяйками с 3D-принтерами». Что имел в виду Паппергер и как его слова оценивают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Зеленский на это заявил, что любая домохозяйка Украины могла бы возглавить Rheinmetall.

Ранее на Украине рассказали, в каком случае больше ракет достанется Киеву, а не Ближнему Востоку.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

