Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

Сборная России выиграла золото на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Максим Блинов/РИА Новости

Сборная России по художественной гимнастике победила в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на этапе Кубка мира в Софии (Болгария).

В составе российской команды выступили Алина Русанова, Катерина Тимошенко, Мария Федоровцева, Нонна Нянина, Амина Идрисова и Сабина Бабурина. Спортсменки показали результат 27,100 балла.

Вторыми стали гимнастки из Италии (25,500 балла), третьими — представительницы Белоруссии (24,900).

Команда России также заняла второе место в групповых упражнениях с пятью мячами, набрав 27,200 балла. Победу одержали китаянки (27,250), бронзу завоевали спортсменки из Узбекистана (25,350).

28 ноября 2025 года российских гимнастов допустили к европейским соревнованиям и отбору на Олимпийские игры 2028 года.
Такое решение принял конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). В голосовании приняли участие делегаты 48 из 50 стран. 27 государств проголосовали за допуск российских и белорусских спортсменов. Решение касается спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.

Ранее российская гимнастка отвернулась от флага Украины на награждении на Кубке мира.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
