Сборная России выиграла золото на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Сборная России выиграла упражнения с обручами и булавами на этапе Кубка мира

Сборная России по художественной гимнастике победила в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на этапе Кубка мира в Софии (Болгария).

В составе российской команды выступили Алина Русанова, Катерина Тимошенко, Мария Федоровцева, Нонна Нянина, Амина Идрисова и Сабина Бабурина. Спортсменки показали результат 27,100 балла.

Вторыми стали гимнастки из Италии (25,500 балла), третьими — представительницы Белоруссии (24,900).

Команда России также заняла второе место в групповых упражнениях с пятью мячами, набрав 27,200 балла. Победу одержали китаянки (27,250), бронзу завоевали спортсменки из Узбекистана (25,350).

28 ноября 2025 года российских гимнастов допустили к европейским соревнованиям и отбору на Олимпийские игры 2028 года.

Такое решение принял конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). В голосовании приняли участие делегаты 48 из 50 стран. 27 государств проголосовали за допуск российских и белорусских спортсменов. Решение касается спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.

Ранее российская гимнастка отвернулась от флага Украины на награждении на Кубке мира.