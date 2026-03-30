Синоптик предупредил москвичей о циклонической депрессии

На Москву обрушится размытая циклоническая депрессия в середине недели. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова приводит RT.

Синоптик указал, что в начале недели в московском регионе погода будет очень теплая — днем воздух прогреется до +13-19°С. 1 апреля к столичному региону подойдет каспийский циклон, который должен принести умеренные дожди. Ночью столбики термометров покажут +1-6°С, а днем — +13-18°С.

«Первые два дня солнечные и ясные, а со среды увеличение облачности и большая вероятность дождя», — подытожил Шувалов.

До этого эколог, эксперт по стратегическому управлению и искусственному интеллекту ICS Consulting Илья Рыбальченко заявил, что в столичном регионе этой весной началось мини-лето с аномально высокими температурными режимами – это связано с циркуляцией атмосферы над европейской частью страны и антициклоном, который принес много солнца и сухого воздуха.

