Правительство выделит еще 55 млрд рублей на детей от трех до семи лет
Анна Светлова
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Правительство России выделяет дополнительно более 55 млрд руб. на поддержку семей с детьми от трех до семи лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Он отметил, что эти деньги будут выделены дополнительно к 200 млрд руб., которые уже были предусмотрены в текущем году для регионов.
В мае президент России Владимир Путин поручил министрам обеспечить единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста — от 6 до 18 лет. Размер выплаты составит 10 тыс. руб., она должна быть проведена в августе этого года.
Сообщалось, что более 17 млн детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно получат выплату в 10 тыс. руб. в августе.
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