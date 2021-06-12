Минтруд перечислил меры соцподдержки, которые можно заменить денежными выплатами

Россияне могут отказаться от мер социальной поддержки по ряду направлений в пользу денежных выплат. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Министерство труда.

Так, речь идет о таких направлениях, как медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение, а также проезд до места отдыха и обратно.

С 1 февраля 2021 года общая сумма ежемесячной компенсации равняется 1211,66 руб. Эта сумма включает 933,25 руб. — за бесплатные лекарства и медизделия, 144,37 руб. — за путевку на санаторно-курортное лечение, 134,04 руб. — за бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Инвалиды, отказавшиеся от медицинского обеспечения, могут бесплатно получить технические средства реабилитации, такие как кресло-коляска или протез.

При этом с 1 июля все соцвыплаты будут поступать исключительно на карту национальной платежной системы «Мир». Для получения компенсации в 2022 году необходимо подать заявление не позднее 1 октября текущего года.

Заявление о выборе формы предоставления мер поддержки можно подать в МФЦ, а также в электронном виде через портал «Госуслуги» или через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Подать соответствующую заявку также можно в Пенсионный фонд по почте, однако в этом случае подпись заявителя необходимо заверить у нотариуса.

Граждане, которые ранее отказались от набора социальных услуг и хотят продолжать получать выплаты, в этом году обращаться никуда не должны. Их заявление продлевается автоматически до тех пор, пока они сами не обратятся в службы для введения изменений.

Ранее Минтруд уточнил сроки обращения за выплатой в 10 тыс. руб. на детей-школьников.