Журналисты увидели намек на ускорение в новой броши Набиуллиной

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выбрала для пресс-конференции после повышения ставки ЦБ брошку с гепардом. Журналисты усмотрели в ее выборе намек на ускорение — возможно, на разгон инфляции, сообщает РИА Новости.

Набиуллина и правда говорила об ускорении, но в другом ключе.

«Уже сейчас, если не учитывать ограничения на добычу нефти и международные пассажирские перевозки, выпуск в большинстве базовых отраслей не просто вернулся к уровню конца 2019 года, но и превысил его. Россия входит в группу стран, которые первыми достигнут допандемического уровня выпуска», — сказала она.

Глава ЦБ добавила, что во многих отраслях экономики сейчас наблюдается опережающий рост спроса по сравнению с возможностями расширения предложения, поэтому компаниям требуется больше времени для введения новых мощностей и найма персонала.

По ее словам, спрос растет как внутри страны, так и за рубежом, что связано с ускоренным восстановлением мировой экономики и торговли — ожидаемые темпы роста были ниже.

В начале июня Набиуллина заявила, что в России повышенная и приобретает все более устойчивый характер. По словам главы ЦБ, именно разгон инфляции помешает экономическому росту, что вызывает беспокойство. Она добавила, несмотря на увеличившуюся ключевую ставку ЦБ, денежно-кредитная политика в России остается мягкой, если сравнить имеющийся уровень ключевой ставки и инфляцию.

Ранее Набиуллина раскрыла смысл своих брошей. На протяжении многих лет председатель ЦБ появляется в разных брошах, и многие находят в ее аксессуарах тайные послания. Например, весной прошлого года она надела первую брошь с зашифрованным посланием — неваляшку, которая указывала на меры ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии коронавируса.