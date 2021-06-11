Названы регионы с наибольшим неравенством доходов

Россияне в 2020 году в среднем зарабатывали 35,7 тыс. рублей в месяц, однако за этой усредненной цифрой скрывается существенное имущественное расслоение. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщают «Известия».

Наибольшее неравенство в 2020 году зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе. Пропасть между доходами богатых и бедных в этом регионе составляет 10,2 раза (215,9 тыс. против 21,2 тыс. рублей). Следом идет Ненецкий автономный округ, где разница 9,4 раза (201 тыс. против 21,3 тыс. рублей). Замыкает тройку Москва — в столице разрыв между богатыми и бедными составил 8,7 раза (177,3 тыс. против 20,3 тыс. рублей).

В антирейтинге также оказались Чукотский автономный округ, где доходы обеспеченных людей превысили заработки малоимущих в 8,5 раза, Сахалинская область (8,3 раза), Адыгея (8,2 раза), а также Санкт-Петербург (8,1 раза), Краснодарский край (8 раз), Свердловская область (7,9 раза) и Якутия (7,9 раза).

При этом в исследовании сообщается, что большинство из указанных регионов входит в число лидеров по уровню средних доходов населения. Невысокий уровень жизни отмечается лишь в Адыгеи, Краснодарский край и Свердловская область относятся к регионам со средним уровнем жизни.

В декабре 2020 года исследование показало, что только 33% россиян сохранили уровень своих трат.