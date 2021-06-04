Россияне купили путевки с кешбэком в детские лагеря более чем на 2 млрд рублей

Россияне с начала продаж детских путевок с туристическим кешбэком купили путевки на 2,1 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

«Уже почти миллиард рублей нашим гражданам был возвращен», — сказал Чернышенко.

Он также добавил, что те граждане, которые прибрели детские путевки до начала этой программы, также имеют возможность ею воспользоваться. Соответствующее решение было принято по поручению президента страны.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

25 мая в России стартовала продажа детских путевок с туристическим кешбэком. Накануне стало известно, что правительство расширит программу детского туристического кешбэка.