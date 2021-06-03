Минтранс задумался о создании еще одного лоукостера в России
Катерина Медведева
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Глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что в средней полосе России может появиться еще один лоукостер. Об этом сообщает РИА «Новости».
В настоящее время в РФ есть только один лоукостер — «Победа», который входит в группу «Аэрофлот».
По словам Савельева, все мировые тренды указывают на развитие лоукост-перевозок.
«Мы будем пытаться создать в средней полосе еще один лоукостер, который поможет мобильности населения и существенно удешевит перевозки», — сказал министр в ходе сессии «Транспортный каркас экономики» на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» предложила Минтрансу России ввести услугу платной регистрации в аэропортах.
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