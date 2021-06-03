Минтранс задумался о создании еще одного лоукостера в России

Глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что в средней полосе России может появиться еще один лоукостер. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время в РФ есть только один лоукостер — «Победа», который входит в группу «Аэрофлот».

По словам Савельева, все мировые тренды указывают на развитие лоукост-перевозок.

«Мы будем пытаться создать в средней полосе еще один лоукостер, который поможет мобильности населения и существенно удешевит перевозки», — сказал министр в ходе сессии «Транспортный каркас экономики» на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» предложила Минтрансу России ввести услугу платной регистрации в аэропортах.