Минэнерго выбрало 15 пилотных регионов для «социальной газификации»

Минэнерго РФ выбрало на данном этапе 15 пилотных регионов, которые примут участие в «социальной газификации». Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, сообщает ТАСС.

«В итоге мы отобрали 15 регионов — это Амурская, Архангельская, Курганская, Тюменская, Челябинская области, Пермский, Забайкальский, Красноярский края, Республика Дагестан, Республика Бурятия и другие. Мы считаем, что это не конечный перечень», — сказал он.

По словам министра, в настоящее время Россия не готова к дифференциации тарифов на электроэнергию для населения.

Программа «социальной газификации» будет действовать с 2021 по 2030 год. Она включает в себя создание «единого оператора газификации», службы «единого окна», упрощение бюрократической процедуры, а главное — бесплатное подведение газовых труб на «последней миле»: от магистрального трубопровода внутри населенных пунктов «до забора» конкретного домохозяйства.

Совет Федерации России на заседании в среду, 2 июня, принял закон, который позволит повысить уровень газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан.