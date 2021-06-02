Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Российский рынок акций обновил исторический максимум, поднявшись выше 3800 пунктов по индексу Мосбиржи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рублевый индекс Мосбиржи к 18.06 мск вырос на 1%, до 3801 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 1634 пунктов. Отмечается, что этому способствует дорогая нефть — цена марки Brent поднялась до 71 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что цена на нефть превысила отметку в $70 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской финансовой биржи.

Так, по состоянию на 7.57 мск августовские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 2,1%, достигнув $70,2 за баррель. Марка WTI также растет в цене: почти на 2%, до $67,6 за баррель.

По данным Мосбиржи, курс доллара на 7.50 мск снизился до 73,3 руб., курс евро — на 14 коп., до 73,3 руб.

Ранее сообщалось, что Россия в марте поставила в США рекордный объем нефти и нефтепродуктов за последние 12 лет, заняв второе место по размеру экспорта в эту страну. В указанный период объем импорта сырья вырос в 1,8 раза, до 22,938 млн баррелей, — это максимальный показатель с июля 2009 года. Тогда Россия поставила в США 23,484 млн баррелей.