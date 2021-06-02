Глава Минприроды: Россия обеспечена золотом на 40 лет

При текущем уровне добычи Россия обеспечена золотом на 40 лет, сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов в интервью изданию «Известия».

По словам министра, Россия занимает первое место в мире по запасам золота и третье – по объемам золотодобычи.

При этом страна регулярно пополняет ресурсную базу, добавил Козлов. Так, с 2010 года российские запасы золота выросли на шесть тонн, за последние десять лет были открыты три крупных золоторудных месторождения, еще несколько готовятся к разработке.

«Добыча золота в 2020 году составила 445 тонн. Это в 1,7 раза больше, чем в 2010-м», – заявил глава Минприроды.

Ранее Козлов сообщил, что российских запасов нефти и газа может хватить до 2080 и 2124 годов соответственно. При этом министр подчеркнул, что в стране есть нефтяные и газовые месторождения, которые не разрабатываются «в полную нагрузку», и призывал развивать геологоразведку.